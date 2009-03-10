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Sağlık

Soğan tansiyon düşmanı

Kan şekeri ve tansiyon düşürücü etkisinin yanı sıra pek çok vücut fonksiyonu üzerine olumlu etkileri bulunan soğanı bol bol tüketin.

10 Mart 2009 02:00

Kan şekeri ve tansiyon düşürücü etkisinin yanı sıra pek çok vücut fonksiyonu üzerine olumlu etkileri bulunan soğanın, çokça tüketilmesi gereken besinlerden biri olduğu belirtiliyor.

Prof. Dr. Turhan Baytop'un yazdığı 'Bitkilerle Tedavi' isimli kitapta yer alan bilgilere göre, soğan antibakteriyel etkisinden faydalanılarak salgın hastalıklarla mücadelede eski devirlerden beri kullanılıyor. Kitapta yer alan bilgilere göre Heredot, Mısır Keops piramitleri üzerindeki kitabede, piramidin inşası sırasında 1600 gümüş talenlik değerde soğan, turp ve sarımsak dağıtıldığını belirtiyor. Soğanın sağlık üzerine etkileri ise şöyle:

- İdrar söktürücü
- Kan şekerini düşürücü
- Mide asidini arttırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı
- Barsak hareketlerini arttırır
- Müshil
- Antibakteriyel etki
- Yara iyileşmesini kolaylaştırır
- Tansiyon düşürücü
- Kalp fonksiyonlarını destekler"

Soğanın kolaylıkla alınabilmesi için ise şaraplı bir preparatı hazırlanabilir. 300 gram soğan başı rendelenip 600 gram şarapta ezilir, üzerine 100 gram bal ilave edildikten sonra her gün bir miktar içilir.

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