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Kültür-Sanat

Sofya’dan Türkiye’ye iki ödül!

Sofya Film Festivali’nde ‘en iyi yönetmen’ ödülü ‘Sonbahar’ ile Özcan Alper’in, ‘en iyi Balkan filmi’ ödülü ise Hüseyin Karabey’in filmi ‘Gitmek&rsquo

18 Mart 2009 02:00

Bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Sofya Film Festivali’nde ‘en iyi yönetmen’ ödülü ‘Sonbahar’ ile Özcan Alper’in, ‘en iyi Balkan filmi’ ödülü ise Hüseyin Karabey’in filmi ‘Gitmek’in oldu.

Her yıl Balkan filmlerini toplayan yarışmasıyla öne çıkan Sofya Film Festivali, Bulgaristan'ın en büyük festivali. Zira dünya sinemasının en önemli filmlerini içeren ana programıyla da dikkat çekiyor.

Genelde 5 civarı Türk filminin bulunduğu ana programda, geçen yıl ‘Yumurta’ ve ‘Rıza’ öne çıkarken, önceki senelerde ‘Meleğin Düşüşü’ yarışmacı filmler arasındaydı. Bu yıl ise ‘Nokta’, ‘Sonbahar’, ‘Süt’, ‘Pandora'nın Kutusu’, ‘Üç Maymun’un bulunduğu özel bir Türk sineması bölümü vardı festivalde.

‘Chiko’nun da yarıştığı ana yarışmada ise ‘Sonbahar’, en iyi yönetmen ödülü aldı. Ayrıca Bulgaristan Sinema Yazarları Birliği’nin oylarıyla seçilen ‘en iyi Balkan filmi’ ödülü de ‘Gitmek’e verildi. FIPRESCI ödülü ise ‘The Happiest Girl in the World’ adlı Romen filmine gitti.

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