Sofya Kitap Fuarı'nda Türkiye standına yoğun ilgi

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN\'ın başkenti Sofya\'da bu yıl 46\'ncısı düzenlenen Uluslararası Sofya Kitap Fuarı\'nda ziyaretçiler, Türkiye standına büyük ilgi gösterdi.

Sofya Ulusal Kültür Sarayı\'nda düzenlenen Uluslararası Sofya Kitap Fuarı\'ndaki Türkiye standında, Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından, Türk yazarların kaleme aldığı, 61 dile çevrilen ve 71 ülkenin okuyucuları ile buluşan 2 bin 696 edebi eser tanıtıldı. Fuarda, Türk ve Bulgar yazarlar, Edebiyatta Barış ve Özgürlük konulu söyleşisine katıldı. Türkiye\'den Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Adnan Özer, Fuat Sevimay, Ahmet Kot\'un da aralarında bulunduğu yazar ve şairler ile Bulgar yazarlardan Marin Bodakov, Yordan Kolev\'in aralarında olduğu edebiyatçılar katıldı.

Türkiye\'nin Sofya Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cemal Tekkanat, 3\'üncü kez Türkiye standıyla Uluslararası Sofya Kitap Fuarı\'na katıldıklarını söyledi. Tekkanat, \"Bildiğiniz gibi Türk edebiyatının dışa açılım projesi içinde 72 ülkede, 61 dilde Türk edebiyatı tanıtılmak isteniyor. Bulgaristan\'da yaklaşık 200 yazarımızın eseri Bulgarcaya çevrildi. Türk ve Bulgar yazarlar bir araya geldi. İletişimle biz sorunları nasıl çözeriz, bunu tartışıyoruz. Türk kültürü öncelikle dizilerle başladı tabi ki. Ondan sonra bakanlığın kültürel çalışmalarıyla. Şu an da edebiyatlar. Yazarlarımız burada hayli meşhur. Bizim buradaki derdimiz, buzları nasıl eritiriz. Asıl mesele bu. Önyargıları nasıl kırarız, kötü düşünceleri nasıl bertaraf ederiz. Çünkü yüzyıllardır süren temelde bir dostluk var. Bunu gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Tek amacımız bu\" dedi.

Yerli ve yabancı 160 yayınevinin katıldığı ve ülkenin en büyük kitap fuarlarından olan Uluslararası Sofya Kitap Fuarı, 16 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

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