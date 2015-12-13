Sofya Khandamirova: Onur Saylak ile sevişme sahnelerimiz gerçekti

Rüzgarın Hatıraları filminin galasına Rus oyuncusu Khandamirova, filmdeki sevişme sahnelerinin gerçek olduğunu söyledi.

Tuba Büyüküstün ile eşi Onur Saylak’ın oynadığı “Rüzgarın Hatıraları” filminin galası önceki gün Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı. Rus oyuncu Sofya Khandamirova, Onur Saylak’la sevişme sahnelerini soran muhabirlere “O sahneler gerçekti” diyerek şaşırttı. Khandamirova “Sahneyi çekerken içeride az insan olmasını istedim. Biraz utandım. Sonuç olarak bu bir iş” dedi.

Özcan Alper’in yönettiği filmde eşinin annesini canlandıran Büyüküstün, “Onur’un çocukluk yıllarındaki annesini oynuyorum. Film boyunca aynı sette çalışamadık. Birbirimizle üç ay görüşemedik” demişti.