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Ekonomi

Sofya-Bakü arasında uçakla seyahat 29 Euro

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)-BULGARİSTAN ile Azerbaycan hükümetleri arasında yapılan anlaşma ile iki ülke arasında direkt uçak seferleri başladı

17 Ocak 2018 18:58

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)-BULGARİSTAN ile Azerbaycan hükümetleri arasında yapılan anlaşma ile iki ülke arasında direkt uçak seferleri başladı. Sofya ile Bakü arasında tek yönlü uçak bilet fiyatı 29 Euro olarak belirlendi.
Bulgaristan Başbakanı Bayko Borisov, beraberinde Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ve Tarım Bakanı Rumen Porojanov ile Azerbaycan\'ı ziyaret etti. Bakü\'de Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile yapılan görüşmelerde iki ülke arasında direkt uçak seferlerinin başlatılması kararlaştırıldı. Her Salı günü Bakü ve Sofya arasında yapılacak uçak seferlerinde yolcu bileti fiyatı da 29 Euro olarak belirlendi. Bulgaristan Başbakanı Bayko Borisov, şöyle dedi:
\"Bulgaristan vatandaşları şimdi bu harika ülkeye sadece 29 Euro\'ya uçabilir. Bu havayolunun açılması, Azerilerin kayak yapmak ve yazın turist olarak ülkemize gelip, kültürel ve tarihi güzelliklerimizi keşfetmeleri için harika bir fırsattır. Aynı zamanda Bulgarlar sadece 3 saat içinde birçok geleneğe sahip harika bir ülkeye gidebilirler.\"

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