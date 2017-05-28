T24 LogoT24 Logo
Spor

Sofuoğlu'ndan hat-trick

Dünya Supersport Şampiyonası'nın Büyük Britanya'daki 6. ayağını kazanan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, üst üste 3. birinciliğini elde etti

28 Mayıs 2017 19:04

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Büyük Britanya'da düzenlenen sezonun 6. yarışında birinci oldu. 

Büyük Britanya'nın Castle Donington bölgesindeki 4 bin 23 metrelik Donington Park Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılması planlanan yarışa ilk sırada başlayan Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, mücadelenin sonuna kadar yerini korudu.

Bir motosikletten yağ akması nedeniyle yaklaşık yarım saat ara verilen ve 13 tura indirilen yarışı baştan sona önde götüren Kenan Sofuoğlu, art arda 3. birinciliğini elde etti. GRT Yamaha'dan Lucas Mahias ikinci, CIA Landlord'dan Jules Cluzel ise üçüncü oldu.

Kariyerinin 41. birinciliğini kazanan ve puanını 75'e çıkaran Kenan Sofuoğlu, Mahias'ın 105 puanla lider olduğu sürücüler klasmanında ikinci sıraya yükseldi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 7. ayağı, 18 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek. 

Sürücüler klasmanı

Sezonun 6. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 105 puan

2. Kenan Sofuoğlu - 75

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 68

4. Jules Cluzel (Fransa) - 55

5. Patrick Jacobsen (ABD) - 55

ETİKETLER

Kenan Sofuoğluüçüncülük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24