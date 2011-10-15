-Sofuoğlu, sıralama turlarında 5'inci oldu ANKARA (A.A) - 15.10.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2'de yarınki Avustralya Grand Prix'sine 5'inci sırada başlayacak. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'nin Avustralya Grand Prix'si, yarın Phillip Island Pisti'nde koşulacak. Kenan Sofuoğlu, bugün yapılan sıralama turlarını 1:34.729'luk derecesiyle 5'inci sırada tamamladı. Yarınki yarışta ilk sırada başlama hakkını San Marinolu Alex de Angelis kazandı. Angelis, 1:34.574'lük derecesiyle sıralama turlarında birinci oldu. Avustralya Grand Prix'si, yarın TSİ 06.15'de koşulacak.