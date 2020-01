Sofuoğlu Osmangazi Köprüsü'nde test sürüşü yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün açılış töreninde deneyeceği 400 kilometrelik hız rekoru için test sürüşlerine başladı.

Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirdiği test sürüşü ve incelemelerin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk test sürüşünde 350 kilometre hıza ulaştığını, tahmin ettiği gibi rüzgarın kendisini zorladığını söyledi.

Açılışa kadar olan süreyi köprüde geçireceğini, çünkü hava akımına göre yapması gereken birkaç test daha olduğunu belirten Sofuoğlu, "Çıkıp, ezbere bir rekor denemesi yapmayacağım. Motosikletimde de bazı değişiklikler yapıyorum. İkinci denememde tahmin ediyorum 400'e çok daha yaklaşacağım ama her şeyden önce önümüzdeki 3 günü orada geçirip, en iyi rüzgarı yakalamaya çalışacağım." dedi.

"Bütün hazırlıklarımı tamamladım"

Osmangazi Köprüsü'nde yapacağı rekor denemesinin bir ilk olmadığını, daha önce de farklı denemeler yaptığına dikkati çeken Kenan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an motorla, lastik ve yakıt durumuyla alakalı her şeyi çözmüş durumdayım. Hemen hemen her şey hazır. Artık bir iki gün kaldı. Bütün hazırlıklarımı tamamladım. Rüzgar biraz şans işi, inşallah iyi denk gelirse 400 kilometre hıza ulaşabileceğimi tahmin ediyorum. Önümüzdeki 3 günü tamamen köprüde geçireceğim, çünkü rüzgarın en iyi denk geldiği anda bunu deneyeceğim. İnşallah bir şekilde denk getirebiliriz."