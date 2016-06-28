T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sofuoğlu Osmangazi Köprüsü'nde test sürüşü yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Osmangazi köprüsünün açılışında hız rekoru denemesi yapacak

28 Haziran 2016 15:33

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü'nün açılış töreninde deneyeceği 400 kilometrelik hız rekoru için test sürüşlerine başladı.

Sofuoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde gerçekleştirdiği test sürüşü ve incelemelerin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk test sürüşünde 350 kilometre hıza ulaştığını, tahmin ettiği gibi rüzgarın kendisini zorladığını söyledi.

Açılışa kadar olan süreyi köprüde geçireceğini, çünkü hava akımına göre yapması gereken birkaç test daha olduğunu belirten Sofuoğlu, "Çıkıp, ezbere bir rekor denemesi yapmayacağım. Motosikletimde de bazı değişiklikler yapıyorum. İkinci denememde tahmin ediyorum 400'e çok daha yaklaşacağım ama her şeyden önce önümüzdeki 3 günü orada geçirip, en iyi rüzgarı yakalamaya çalışacağım." dedi.

 

"Bütün hazırlıklarımı tamamladım"

 

Osmangazi Köprüsü'nde yapacağı rekor denemesinin bir ilk olmadığını, daha önce de farklı denemeler yaptığına dikkati çeken Kenan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Şu an motorla, lastik ve yakıt durumuyla alakalı her şeyi çözmüş durumdayım. Hemen hemen her şey hazır. Artık bir iki gün kaldı. Bütün hazırlıklarımı tamamladım. Rüzgar biraz şans işi, inşallah iyi denk gelirse 400 kilometre hıza ulaşabileceğimi tahmin ediyorum. Önümüzdeki 3 günü tamamen köprüde geçireceğim, çünkü rüzgarın en iyi denk geldiği anda bunu deneyeceğim. İnşallah bir şekilde denk getirebiliriz."

ETİKETLER

Kenan SofuoğluOsmangazi Köprüsürekor denemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24