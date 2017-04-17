Sofuoğlu: Kampanya şartlarına göre Hayır'lar yüksek

Türkiye'de yeni bir Cumhurbaşkanlığı sistemini başlatacak anayasa değişikliği referandumu sonuçlandı. Almanya'daki Türk ve Kürt derneklerinin başkanları, referandum sonuçlarını değerlendirdi.

Almanya’da yaşayan yaklaşık bir milyon 400 bin Türk seçmenin yüzde 60'a yakını referandumda Evet oyu kullandı. Almanya Türk Toplumu adlı derneğin genel başkanı Gökay Sofuoğlu, referandum kampanyalarının yapıldığı şartlara dikkat çekerek, Almanya'daki Hayır oylarının hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Heilbronner Stimme ve Mannheimer Morgen gazetelerine konuşan Sofuoğlu, "muhalefete vatan haini olduklarına dair iftira atılmasına rağmen insanların kararlı bir şekilde otokrasiye karşı durduklarını” vurguladı.

Gökay Sofuoğlu, referandumda Almanya'dan yüzde 60'a yakın Evet oyu çıkmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da özgür bir ortamda yaşayan, ancak Türkiye'de yaşayan insanlar için otokrasiyi dileyen Almanyalı Türkler arasındaki bu kişilere daha iyi ulaşabilmenin yollarının bulunması gerekiyor” dedi.

Almanya Türk Toplumu genel başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya'da yapılacak genel seçimlere atıfla, çifte vatandaşlığın kaldırılması yönündeki kutuplaştırıcı taleplerin iyi yaklaşımlar olmayacağını belirtti.

Almanya Kürt Toplumu: Sonuç bir zafer değil

Almanya Kürt Toplumu adlı derneğin başkanı Ali Toprak da, Huffington Post'a yaptığı açıklamada, referandum sonuçlarını "maskaralık” olarak değerlendirdi. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydığına dikkat çeken Toprak, ''mühürsüz oy pusulalarının dışarıdan getirildiği ispatlanmadığı sürece'' geçerli sayılma kararını eleştirdi.

Ali Toprak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ülkeyi kati şekilde böldüğünü” ifade etti. Sonuçların Erdoğan için bir zafer olmadığını da belirten Toprak, cumhurbaşkanının OHAL'de yapılan referandumda sadece oyların yarısını alabildiğini ve bunun "Erdoğan karşıtları için sansasyonel bir sonuç” olduğunu belirtti.

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DW/AFP/GA/SÖ