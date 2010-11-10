-SOFUOĞLU FRANSIZ TAKIMIYLA ANLAŞTI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Moto2'nin son iki yarışında tulumunu giydiği Fransa'nın Technomag-CIP takımıyla 1 yıllığına anlaştı. Kenan Sofuoğlu, İtalyan takımı Honda Gresini Racing Moto2 ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını kaydetti. İtalyan ekibin, ''Motosikletimiz bu, istiyorsan gel'' dediklerini ve bunu kabul etmediğini anlatan Sofuoğlu, ''Technomag-CIP takımı motosikletine güveniyor. Ben de burada şampiyon olacağıma inanıyorum'' dedi. Moto2'de sporcuların sponsor bulması gerektiğini ve diğer takımların Technomag-CIP'ten daha fazla sponsor desteği istediklerini ifade eden Sofuoğlu, şöyle konuştu: ''Technomag-CIP, bana değer veriyor. Fransız takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladım. Moto2'de öncelikli olarak kendimi görmek istiyorum. Bu nedenle de 1 yıllık anlaşma yaptım. Anlaşma için kaybedecek zamanım yoktu. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) de bana onay verdi. Anlaştığım takımın bütçesinin bir kısmını da Fransa Motosiklet Federasyonu veriyor.'' Moto2'de pilotların, takımlarına sponsor da getirdiğini belirten Sofuoğlu, ''Takımlar, her bir pilot için sezonluk yaklaşık 1 milyon dolar harcama yapıyor. Ayrıca pilotların birçoğundan da bu tutarda sponsorluk desteği istiyorlar. Ama benden bu kadar rakam talep etmediler'' dedi. ''Burada hiçbir şey Supersport şampiyonası gibi olmayacak'' diyen milli motosikletçi açıklamasını şöyle sürdürdü: ''Moto2'de pilotların yüzde 90'ı para kazanamıyor. Ama sporcunun popülerliği artıyor. Burası pilotların kendilerini kanıtlayabileceği bir arena. Burada tulum, kask gibi sponsorluk getirisi oluyor. Ne yazık ki motosiklet sporunun böyle sıkıntıları var. Eğer GSGM'den destek alamazsam ilk yarışa bile çıkamam.'' Yılda 100 bin avronun üzerinde tulum gideri bulunduğunu anlatan Sofuoğlu, ''Yılda 20'nin üzerinde tulum kullanıyorum. Bu sezon 30 tulum eskittim. Bir tulumun fiyatı 5 bin avro. Tulum ve kask için para vermiyorum. Sponsorluk karşılığı parasız alıyorum. Aksi takdirde benim için ayrı bir gider olacak'' diye konuştu.