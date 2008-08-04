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Spor

Sofuoğlu 10 puanla başladı

Kenan Sofuoğlu, Dünya Süper Bike Şampiyonası'nın ilk ayağı Katar yarışında 10 puan topladı. Yarışın ilk bölümünde 12. olan ve 4 puan alan Türk pilot, ikinci

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Dünya Süper Bike Şampiyonası'nın ilk yarışı Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapıldı.

 

Geçen sene Dünya Süper Sport şampiyonu olan ve bu sene Süper Bike'de mücadele eden Kenan Sofuoğlu, iki bölümden oluşan Katar yarışında başarılı bir performans gösterdi.

 

28 sürücünün katıldığı ve 14. sırada başladığı yarışın ilk ayağını 12. sırada tamamlayan Türk pilot, 4 puan kazandı. İkinci ayakta ise, bir ara 7.liğe kadar yükselen Sofuoğlu, 10. sırayı aldı ve hanesine 6 puan daha ekledi. Hannspree Ten Kate takımı adına yarışan Kenan Sofuoğlu, bu sonuçların ardından Süper Bike kariyerindeki ilk yarışında toplamda 10 puan elde etti.

 

Günün ilk yarışını, Ducati Xerox Team'den Avustralyalı Troy Bayliss kazanırken, ikinci yarışta zafer 11. sıradan start alan İspanyol pilot Fonsi Nieto'nun oldu.

 

İlk yarışta 4. olan İspanyol Ruben Xaus, ikinci bölümde ikinci olurken, İtalyan Max Biaggi üçüncü sırayı aldı.

 

Sezonun ilk ayağının ardından genel klasmanda, Bayliss 38 puanla liderliğe yükselirken, Biaggi 36 puanla ikinci, Xaus ise 34 puanla üçüncü sırayı aldı.

 

Kenan Sofuoğlu ise 10 puanla 11. sırada bulunuyor.

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