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Dünya

Softbank Uber’in yüzde 17’sini 9 milyar dolara almak için anlaştı

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Japonya’nın telekomünikasyon devi Softbank liderliğindeki konsorsiyum araç çağırma uygulaması Uber’in yüzde 17 hissesini 9 milyar dolara almak için anlaştı

29 Aralık 2017 18:09

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Aralık (DHA) – Japonya’nın telekomünikasyon devi Softbank liderliğindeki konsorsiyum araç çağırma uygulaması Uber’in yüzde 17 hissesini 9 milyar dolara almak için anlaştı. Anlaşmayla birliktex Uber’in toplam piyasa değeri 53 milyar dolara karşılık geliyor.
The Financial Times’daki habere göre Softbank Vision Fund CEO’su Rajeev Misra anlaşmanın hissedarlarla bir uzlaşmaya varılmasıyla birlikte Ocak ayında imzalanacağını duyurdu. Misra, “Uber’in lideliğine ve çalışanlarına büyük bir güven duyuyoruz. İnsanların ve ürünlerin dünyayı nasıl dolaştığını tamamiyle yeniden tamamlamaya devam ettikçe de Uber’i desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
Anlaşma kapsamında Softbank Uber’in yüzde 15 hissesi için 7.7 milyar dolar ödeyecek. Japon yatırım grubu aynı zamanda Uber yönetim kuruluna iki yeni üye ekleyecek. Konsorsiyumun diğer üyeleri – Dragoneer, Tencent, TPG ve Sequoia birlikte yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla Uber’in yüzde 2.5 hissesini alacak. Konsorsiyum anlaşma sonrasında Uber’in hisselerinin yüzde 17.5’ine sahip olacak.
Anlaşma bir araç çağırma şirketiyle ilgili tarihte yapılmış en büyük yatırım anlaşması olarak kayıtlara geçti.
Uber tarafından yapılan açıklamada, “Satınalım yapanlarla teknoloji yatırımlarımızı desteklemesini, büyümemizi ateşlemesini ve kurumsal yönetimimizi güçlendirmesini beklediğimiz anlaşmayı sonuçlandırmak için yakın işbirliği içinde çalışmayı heyecanla bekliyoruz” denildi.
Anlaşmayı destekleyen Uber’in yeni CEO’su Dara Khosrowshahi şirketin hisselerini 2019’da halka açmayı umduklarını söylemişti.
Anlaşma şirketin bir cinsel taciz skandalıyla mücadele ettiği, denetleme otoriteleri tarafından soruşturma altına alındığı ve çalıntı teknoloji iddiasıyla dava edildiği zor bir yılın ardından gerçekleşiyor.

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