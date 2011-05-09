Sofranı göster kim olduğunu söyleyeyim







Zeynep Bilgehan



Tarzlarıyla öne çıkan 6 ünlü, ‘Hayat Dolu Sofralar’ kitabı için farklı sofralar kurdu.

Konuklarınıza minimalist bir Çiğdem Simavi sofrası hazırlamak ister miydiniz? Yoksa daha pratik Begüm Şen masasını mı tercih ederdiniz? Türkiye’de kendi tarzlarıyla yer etmiş altı isim, ‘Hayat Dolu Sofralar’ kitabı için altı farklı konseptte sofra kurdu. Kitabın yazarı Tülin Doğruer de uygun yemek tariflerini verdi. Mutfağa uzak olanlar için bir yemek kitabı, matematik kitabından farksız olabilir. Tarifler ne kadar kolay olursa olsun, mönüde hangi başlangıcı hangi ana yemekle takip edeceğiniz, nasıl bir sofra hazırlayacağınız havuz problemine dönüşebilir. Tülin Doğruer, ‘Hayat Dolu Sofralar’ kitabında sizi bu dertten kurtarıyor. Tek yapmanız gereken; altı ünlü isimden birinin sofrasına konuk olmak, bu sofraya uygun yemekler pişirmek.

Harika bir lezzet sıradan bir sehpada olmaz

“Bundan 5-6 yıl önce Türkiye’de konsept yemek kitapları yoktu. Tarifler ‘başlangıçlar’, ‘çorbalar’, ‘ana yemekler’ gibi bölümlere ayrılırdı. 2006’da çıkan ilk kitabım ‘Bir Lezzettir Hayat’ta, insanların hayatını kolaylaştırmak için misafir ağırlayacaklarında nasıl bir mönü hazırlamaları gerektiği konusunda yardımcı olmuştum; sabahtan başlayıp günün her saati için mönüler oluşturmuştum. Bu sefer, evde davet vereceklere yönelik altı farklı konsept var. Sofralardan yola çıkarak uygun yemek tarifleri verdim” diyor Tülin Doğruer ve sofra düzeninin önemine dikkat çekiyor: “Sofrayla yemek bir bütündür. Harika bir yemeği, sıradan bir sehpanın üstünde sunarsanız size hak ettiği lezzeti vermez. İnsanın önce gözünün, sonra da midesinin doyması lazım. İkinci kitabımdaki mönüleri sofralardan yola çıkarak hazırladım. Toplumda belli bir yeri olan, giydikleri, söyledikleri ve evlerine bir misafir geleceği zaman nasıl bir hazırlık yaptıkları merak edilen isimlerden sofra düzenlemeleri yapmalarını rica ettim.”

Önce sofranı seç, sonra menü belirle







“Gelecek misafirin tarzına göre bir sofra kurmalısınız. Örneğin aile büyükleriniz geliyorsa daha ağırbaşlı bir sofra olmalı. Sofraya karar verdikten sonra yemekleri seçin. Kitapta, her konsept için 17 tarif var. Böylece tek bir mönüye bağımlı kalmıyorsunuz.” Hayat Dolu Sofralar’ın fiyatı 70 lira. Satış gelirinin yüzde 50’si Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne aktarılacak.

Peki, onların sofraları nasıl?

- Siren Ertan Çarmıklı / Romantik: Hoş çiçekleri pembeler, pastel tonlar... Bu sofraya balkabağı çorbası, deniz mahsullü yiyecekler ve ördek gibi yemekleri romantik sunumlarla hazırlayabilirsiniz.

- Demet Sabancı Çetindoğan / Klasik: Demet Hanım’ın hanımefendi kişiliğini yansıtan bir tarz. Bu kategoride çok bilinen, klasikleşmiş yemeklerin farklı bir dokunuş eklenmiş tarifleri var. Mesela portakallı mercimek çorbası, tavuklu sufle ve safranlı krep.

- Çiğdem Simavi / Minimalist: Çiğdem Hanım, bu konsepti kendi seçti. Daha düz, karışık soslar içermeyen yemekleri tercih edenler için.

- Begüm Şen / Pratik: Çok az vakti olan, son dakikada eve misafir geleceğini öğrenenler için. Bu sofra mutfakta fazla zaman harcatmayan, daha basit yemekler için ideal.

- Zeynep Fadıllıoğlu / Osmanlı: Osmanlı sofrası deyince aklıma gelen ilk isim Zeynep Fadıllıoğlu oldu! Osmanlı mutfağına ait yemekler için...

- Didem Çapa / Bohem: Bohemle çok aram yok. Dolayısıyla en zorlandığım konsept bohemdi. Sofrası gibi mönüsü de enteresan olmalı diye düşündüm; tuzda balık, erikli ördek...



