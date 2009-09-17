Şoförü kandırıp belediye otobüsünü kaçırdı

İzmir'in Bornova ilçesinde, sabaha karşı bir belediye otobüsü kaçırıldı. Olay sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Keleş'in (37) kullandığı 35 CUN 97 plakalı, 568 sefer sayılı Evka-4-Bornova Metro hattı belediye otobüsü, Gençlik Caddesi'nde şoförü kandırılarak çalındı.



İddialara göre, Hüseyin Keleş'in kullandığı otobüsün önüne çıkan M.B. (49), aracı durdurdu. Sürücüye, ''Otobüsün yanıyor'' diyen zanlı, Keleş'in aşağıya inmesini fırsat bilerek otobüsü çalıştırıp kaçmaya başladı. Otobüsün kaçırılması şoför tarafından güvenlik güçlerine ihbar edildi.



'Dur' ikazına durdurmaya yetmedi



İhbar üzerine polis ekipleri, belediye otobüsünü kaçıran zanlının peşine düştü. M.B, polislerin siren çalması ve 'Dur' ikazlarına aldırmayarak yoluna devam etti.



Çaldığı otobüsle Sakarya Caddesi'nden yeni adliye binasının bulunduğu Manas Bulvarı'na dönen zanlı M.B, Ege-Mak üst geçit yakınlarında, yolu kesen ve peşine düşen ekipler tarafından durduruldu. Zanlı, etkisiz hale getirilerek yakalandı.



Alkollü olduğu iddia edilen M.B, otobüsten indirildikten sonra ekip minibüsüne götürüldü. Polislere ve basın mensuplarını tekmelemeye çalışan M.B, götürüldüğü polis merkezinde gözlem altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.