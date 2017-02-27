Şoförler Odası Başkanı, alkollü kullandığı aracıyla ölümlü bir kazaya sebebiyet verdi, olay yerinden kaçtı!

Ankara'da alkollü olarak araç kullanan ve ölümlü bir kazaya sebebiyet vererek kaçan kişi Şoförler Odası Başkanı çıktı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, Ankara'nın Etimesgut İlçesi’nde, 7 Ocak’ın ilk dakikalarında bir trafik kazası meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Yolu Jandarma Altgeçidi’nde yol ve köprü bakım çalışmasında görev alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir şirkette çalışan Uğur Güneş (44), gece yarısı yapılan çalışmada bir kaza yaşanmaması için seyir halindeki sürücüleri el feneriyle uyarıyordu. Görgü tanıklarının iddiasına göre altgeçide süratli bir şekilde giren lüks bir araç, elinde fener olan Uğur Güneş’e çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.

GPS’ten konumları belirlendi

Kaçan lüks araç, birkaç kilometre ilerideki oto sanayi sitesinde bulundu. Aracı takip eden bir görgü tanığı, oto sanayi sitesinde araçtan inen bir erkek ve bir kadının ticari taksiye bindiklerini belirterek taksinin plakasını polise verdi. Taksi seyir halindeyken, bir emniyet müdürü plakadan kimliği tespit edilen taksi şoförünü arayarak ‘araçtaki yolcunun ölümlü kazaya karıştığını ve en yakın karakola gitmesini’ söyledi. Karakola gidemeyeceğini söyleyen taksici ise emniyet müdüründen GPS’ten konumuna ulaşılmasını istedi. Bir süre sonra araçtaki yolcular taksiciye beklemesini söyleyip indikleri sırada, polis konumunu belirlediği taksinin yanına gitti.

0.92 promil alkollü olduğu saptandı

Taksiye binmek için geri gelen Çankırı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Necati Akdoğan (60) olduğu anlaşılan şüpheli, gözaltına alındı. Akdoğan’ın yapılan alkol testinde 0.92 promil alkollü olduğu tespit edildi. Akdoğan, emniyetteki ifadesinde, “Alkollüydüm ve normal bir hızla gitmekteydim. Kavşağa girişte dubaları gördüm ve ‘haşırt’ diye bir ses duydum. Yoğunluktan dolayı duramadım. 200-300 metre ileride durduğumda araçta hasar oluştuğunu gördüm. İnsana ya da başka bir şeye çarpıp çarpmadığımı görmedim” dedi. Necati Akdoğan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çiçekçi Kaya kazasına benzetti

Akdoğan, davanın 14 Şubat’taki ilk duruşmasında da “Benden önce başka biri çarptı ya da eğilmişti, fark edemedim” diye konuştu. Görgü tanığının Akdoğan’ın çok hızlı olduğunu ve kaçtığını söylediği duruşmada, Güneş Ailesi’nin avukatı “Sanık, şoförler odası başkanıdır. Alkollü araç kullanması manidardır. Ayrıca araçtaki hasar ve maktulün paramparça olduğu dikkate alındığında sanığın çok hızlı olduğu anlaşılacaktır. Bu olay, İstanbul Kadıköy’de yaşanan çiçekçi olayına benzemektedir” diyerek tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, Akdoğan’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.