Şoförler köprü geçiş ücretlerinden şikâyeti: Mesaj gelmiyor direkt icra geliyor, 4 kat cezaya maruz kalıyoruz

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle müteahhitlere yaptırılıp yüksek geçiş ücretleriyle işlettirilen köprü ve otoyolları zorunlu olarak kullanmak durumunda kalan kamyon ve otobüs esnafına icra yağdığını bildiren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yüksek geçiş ücretlerine bir de 4 katı tutarında ceza uygulanması yüzünden esnafın araçlarını satmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, özel sektörün işlettiği yol ve köprülerden geçişlerde nakliyeci esnafının çok sayıda problem yaşadığını, şimdi de bilgi verilmeden kesilen cezalar yüzünden nakliyecilerin bir anda icra memurlarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Herhangi bir tebligat yapılmadan kesilen ağır cezaların esnafı araçlarını satmaya zorladığını ifade eden Apaydın, şu eleştiri ve uyarılarda bulundu:

“Esnafımız sürekli kamyon sırtında yollarda direksiyon sallarken, banka hesaplarını, ödemelerini düzenli takip edemeyebiliyor. Geçiş kartında veya kredi kartında yeterli bakiyenin olmaması nedeniyle esnafımız geçiş ücretinin ödenmediğinin farkında olmayabiliyor. Böyle zamanlarda esnafımızın telefonuna bir mesaj gelebilir, adrese bir tebligat yapılabilir. Ancak hiçbir uyarı olmadan doğrudan icra işlemi başlatılıyor.

Geçiş bedelinin 4 katı cezaya maruz kalan esnafımız, bunun yanında bir de icra masrafları, avukatlık ücretleri ödemek zorunda kalıyor. 4 kat ceza alınan bir sistemde bir SMS mesajı esnafa neden çok görülüyor?”