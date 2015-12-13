Şoför, otobüsüne binmek isteyen kardeşinin katilini bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de halk otobüsü şoförü Ali Özdemir, 10 yıl önce ağabeyi Mustafa Özdemir'i öldüren 30 yaşındaki Mustafa Sivri'yi, otobüsüne binmek isterken tanıyıp çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü.

Gökhan Kurt’un DHA’da yer alan haberine göre, Mustafa Özdemir'i öldürmek suçundan Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Mustafa Sivri, denetimli serbestlik kapsamında yaklaşık 6 ay önce tahliye oldu. Açıköğretim Fakültesi işletme bölümü okuyan Sivri, dün sınava gitmek için merkez Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Meydanı’nda Erciyes Üniversitesi’ne gidecek olan özel halk otobüsüne bindi. Ancak otobüs şoförünün, 10 yıl önce öldürdüğü Mustafa Özdemir'in kardeşi Ali Özdemir olduğunu görünce ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine araçtan inen Ali Özdemir ile Mustafa Sivri, tren raylarının üzerinde kavgaya tutuştu. Kavgaya Ali Özdemir'in arkadaşı E.T. de katıldı. Kavga sırasında iddiaya göre Ali Özdemir, Mustafa Sivri'yi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Ağır yaralanan Sivri rayların üzerinde yere yığılırken, şüpheliler koşarak uzaklaştı.

Hastanede öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri, Mustafa Sivri'ye kalp masajı yaparak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Mustafa Sivri tüm çabalara karşın yaşamını yitirdi. Şüpheliler ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan otobüs şoförü Ali Özdemir ile arkadaşı E.T., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi