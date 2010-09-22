Şoför direksiyon başında bayıldı

T24- Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde içinde 20 yolcunun bulunduğu midibüs, sürücü Haluk Şener'in (45) direksiyon başında baygınlık geçirmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı olay sırasında hareket halindeki midibüse binmeyi başaran belediye otobüsü şoförü İlhan Sakin aracı durdurmayı başardı.



Karacabey’e bağlı Ortasarıbey Köyü’nden köy midibüsüne aldığı yolcularla kent merkezine gelen Haluk Şener, direksiyon başında bir anda baygınlık geçirdi. Sürücü Şener’in direksiyona yığılmasıyla yavaş giden midibüs kontrolden çıkarken, trafik de karıştı.

Yolcular büyük korku ve panik yaşarken, olay yerinden yaya olarak geçen belediyenin otobüs şoförlerinden İlhan Sakin, midibüsün ön kapısını açıp, araca bindi.

Sakin, yolcuların da yardımıyla aracı kontrol altına aldı. Olay yerinden geçen Dr. M. Kutsal Altıntaş kalp krizi geçirdiği sanılan Haluk Şener’e ilk müdahaleyi yaptı.



Şener, 112 Acil ekibinin müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kontrollerde bir rahatsızlığına rastlanmayan Haluk Şener’in tansiyonu düştüğü için bayıldığı belirlendi.



