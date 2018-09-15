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Şoför çiftin nikahı, çalıştıkları otobüste kıyıldı

Sude UÇAROĞLU- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da belediye otobüsünde şoförlük yapan Eymen Ungan ve Ahmet Yaşar Boyraz, çalıştıkları otobüste düzenlenen nikahla dünyaevine girdi

15 Eylül 2018 00:06

Sude UÇAROĞLU- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da belediye otobüsünde şoförlük yapan Eymen Ungan ve Ahmet Yaşar Boyraz, çalıştıkları otobüste düzenlenen nikahla dünyaevine girdi. Çiftin nikahını ise Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kıydı. 
Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içi otobüslerinde şoförlük yapan Eymen Ungan ve Ahmet Yaşar Boyraz çifti, görev yaptıkları otobüste evlendi. Çiftin nikahını kıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, \"İki mesai arkadaşımız en çok zamanlarını geçirdikleri yerde evlenmeye karar vermişler. Ben de bu nikahı kıymaktan mutluluk duyarım. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelin hanım, otobüsün kaptanı olduğu gibi ailenin de kaptanı olacak\" diye konuştu.
Gelin Eymen Ungan, çok heyecanlı olduğunu belirterek, \"Evimizden çok otobüste vakit geçiriyoruz. İşimizle ilgili güzel bir konsept olmasını istedik. Çok mutluyuz. Başkanımız Hüseyin Sözlü\'ye de çok teşekkür ediyoruz\" dedi. Mutlu olduğunu söyleyen Boyraz ise bu özel güne emeği geçenlere teşekkür etti.  

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