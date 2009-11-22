Şoför: Bizi kurtarmdan döndüler!

T24 -

'Yol kapalı' levhası yoktu

'Sizi sonra kurtaracağız' dediler

Jandarmaya şikayet

Ovit Dağı geçişi yılın 5 ayı kar nedeniyle kapalı durumda bulunuyor. Bu nedenle bu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.Karayolları, bölgede tabelalarla sürücüleri uyarıyor. Levhalarda yolun "17.00 ile 07.00 saatleri arasında kapalı olduğu" yazıyor.Yaklaşık 40 saat 17 yolcuyla birlikte mahsur kalan midibüsün şoförü Hasan Arslan, çarpıcı iddialarda bulundu.Sefere başladığı sırada yolun açık olduğunu söyleyen Aslan, ''Yola çıktıktan sonra ilk olarak çok küçük bir çığa rastladık. Yolcularla birlikte bunu temizledik. Daha sonra büyük bir çığ geldi. Burada mahsur kaldık'' dedi.Olay nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Arslan, ''Yıl boyunca sürekli bu yoldan gelip gidiyoruz, herhangi bir tehlike olmamıştı" diye konuştu.Yolda uyarı levhası olmadığını savunan Aslan, “Karayolları'nın levhası yok, suçu bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar” dedi.Şoför Aslan, Karayolları ekiplerinden yardım sözü almalarına rağmen, saatlerce yardım beklediklerini iddia etti.Aslan, şöyle konuştu: “200 metre altımızda 2 kamyon ve bir otobüs vardı. Ekibe söyledik, biraz nazlandılar. ‘Geleceğiz’ dediler ama ne gelen ne de giden vardı. Ekip, bizi bırakmış gitmiş. Biz de bekliyoruz ekip gelecek diye...İki yolcuyla oraya gittim, ekip başıyla tartıştık. ‘Siz gelip alamayız, sonra kurtaracağız’ dediler. Biz de bekledik ama gelmediler. Işıklarını gördük ama geri döndüler.”Mahsur kalan yolculardan bazıları da şoför Hasan Aslan'ın anlattıklarını doğruladı.Yolcular, Karayolları ekiplerini jandarmaya şikayet etti.