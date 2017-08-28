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"Şoför, 'Arap turist binecek' diyerek şortlu kadını dolmuştan indirip darp etti" iddiası

Şikâyetçi olmak için karakola giden kadına polisin "Yapacak bir şey yok" dediği öne sürülüyor

28 Ağustos 2017 13:01

İstanbul Eminönü'nde bir dolmuş şoförünün şort giyen kadın yolcusunu "Arap turist binecek" diyerek araçtan indirdiği, daha sonra da küfür ve hakaret ederek darp ettiği iddia edildi.

Birgün'de yer alan iddiaya göre; olay akşam saat 20.00'de gerçekleşti. Ç.S isimli genç kadın, bindiği 34 TZA ** plakalı dolmuş şoförü tarafından Arap kafile binecek denilerek araçtan indirilmek istendi.

Araçtan inmek istemeyen Ç.S'ye küfür eden taksici, genç kadının üstüne yürüdü. Bunun üzerine polisi arayan Ç.S. polisin olay yerine 56 dakika sonra geldiğini ve polis gelene kadar şoförün kaçtığını belirtti. Şikâyetçi olmak için karakola giden Ç.S'den karakolda nöbetçi olarak bulunan komiserin ifade almak istemediği öne sürüldü. Polisin yapacağı çok bir şey olmadığını söyleyen komiser genç kadına savcılığa şikâyette bulunması gerektiğini söylediği belirtildi.

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