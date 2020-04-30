Sofiane Feghouli: Geçen sezonki Fenerbahçe maçını adaletsiz kararlar yüzünden kazanamadık, bu sene futbol dersi verdik

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, 2018-2019 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe maçında adaletsiz kararlar verildiğini belirterek, "Bu sene oynadığımız maçta daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyorduk. Tüm oyuncular ve teknik ekip olarak olabilecek tüm senaryolara göre hazırlık yaptık. Onların penaltısından sonra bile güvenimizi kaybetmedik. Başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledik. Futbol dersi verdik ve psikolojik savaşı kazandık." diye konuştu.

Fanatik gazetesinden Metin Karabaş’ın sorularını yanıtlayan Feghouli, şunları söyledi:

Süper Lig'e ara verilmeseydi, Galatasaray'ın favori olduğunu belirten Cezayirli yıldız, "Ne kadar süre boyunca fiziksel hazırlık yapabileceğiz? Hazırlık maçı yapabilecek miyiz? Yaparsak kaç tane olacak? Haftada bir mi yoksa iki maç mı yapacağız? Taraftarlarımız olacak mı, olmayacak mı? Emin olduğum tek şey; iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan tecrübeli bir oyuncu grubuna, güvenilir değerlere ve kazanmak için taktiksel anlamda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen Fatih Terim hocamıza sahibiz. Bunlar bizim avantajlarımız." ifadelerini kullandı.

Lige tekrar başlamadan önce biraz zamana ihtiyacımız olacaklarına işaret eden Feghouli, "Uzun bir süre boyunca ara verdiğimiz için vücudumuzun belirli bir fiziksel hazırlık sürecine ihtiyacı var. Bu hazırlık süreci, sakatlıkların önlenmesi için çok önemli. İlgili makamların vereceği talimatlar doğrultusunda, ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'deki hayatı ve hayat kalitesini seviyorum"

Galatasaray’a gelirken 5 senelik kontrat imzaladığını ve 2 yıl daha sözleşmesi olduğuna dikkat çeken Sofiane Feghouli, "Kulübümü derinden seviyorum. Kendimi Galatasaray ile özdeşleştiriyorum. Taraftarlarımızdan her zaman büyük bir sevgi görüyorum.



Her sezon tüm kupaları kazanmak için mücadele eden iyi bir takımımız var. Hocamızla, kulübümüzde çalışan insanlarla çok iyi anlaşıyorum. Türkiye’deki hayatı ve hayat kalitesini seviyorum." dedi.

"Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik"

Bu sezon 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisine de değinen Feghouli, "Geçen sene oynadığımız ve 1-1 biten Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyordu ancak açıkça verilen adaletsiz kararlardan dolayı bu olmadı. Bu sene oynadığımız maçta daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyorduk. Tüm oyuncular ve teknik ekip olarak olabilecek tüm senaryolara göre hazırlık yaptık. Onların penaltısından sonra bile güvenimizi kaybetmedik. Başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledik. Futbol dersi verdik ve psikolojik savaşı kazandık. Kendi tarafımızda daha dikkatli ve verimli olsaydık, fark çok daha fazla olabilirdi." ifadelerini kullandı.