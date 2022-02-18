Sofia Jirau, Victoria's Secret'ın ilk Down sendromlu modeli oldu

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, kapsayıcılık vurgulu yeni kampanyasında ilk defa Down sendromlu bir modele yer verdi.

CNN’de yer alna habere göre, 24 yaşındaki Sofia Jirau, Victoria’s Secret kampanyasında yer alan ilk Down sendromlu kişi oldu.

Jirau’nun yanı sıra 17 kadının yer aldığı kampanyada Victoria’s Secret’ın “bütün kadınları kucaklayıcı olmaya olan bağlılığı” vurgulandı.

18 kişinin yer aldığı kampanyada profesyonel olan ve olmayan modeller yer aldı. Hailey Bieber, Taylor Hill gibi ünlülerin yanı sıra yerli toprakları itfaiyecisi Celilo Miles, hamile bir aksesuar tasarımcısı Sylvia Buckler, Victoria’s Secret’ın ilk trans modeli Valentino Sampaio da kampanyada yer aldı.

Victoria’s Secret’ın ilk Down sendromlu modeli olan Jirau, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Bunu hayal ettim, bunun için çalıştım ve şimdi hayalim gerçek oldu” yazdı.

Victoria’s Secret, yıllar boyu belirli beden kalıplarına bağlı kalan, kapsayıcılıktan ve çeşitlilikten uzak imajını düzeltmek için çalışıyor.