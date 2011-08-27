-Sofia Coppola atalarının toprağında evlenecek ROMA (A.A) - 27.08.2011 - Ünlü Amerikalı film yönetmeni Francis Ford Coppola'nın film yapımcısı kızı Sofia Coppola köklerine dönerek, İtalya'nın güneyinde büyük büyükbabasının doğduğu kasabada evlenecek. Sofia Coppola'nın, iki küçük kızının babası ve Fransız Rock grubu Phoenix'in solisti Thomas Mars ile düğün töreni, babası Francis Ford Coppola'nın restore ettiği Bernalda'nın merkezinde yer alan evlerinin bahçesinde yapılacak. Basilicata bölgesinin güneyinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen tarihi Matera şehri yakınındaki kasabada Francis Ford Coppola'nın büyükbabası Agostino'nun evi bulunuyor. Nikahı kıyacak Bernalda Belediye Başkanı Leonardo Chiruzzi, yalın ama güzel bir düğün olacağını belirterek, "Eğer bir Hollywood düğünü yapmak isteselerdi, burada yapmazlardı" dedi.