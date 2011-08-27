T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sofia Coppola atalarının toprağında evlenecek ROMA (A.A) 

27 Ağustos 2011 18:52

-Sofia Coppola atalarının toprağında evlenecek ROMA (A.A) - 27.08.2011 - Ünlü Amerikalı film yönetmeni Francis Ford Coppola'nın film yapımcısı kızı Sofia Coppola köklerine dönerek, İtalya'nın güneyinde büyük büyükbabasının doğduğu kasabada evlenecek. Sofia Coppola'nın, iki küçük kızının babası ve Fransız Rock grubu Phoenix'in solisti Thomas Mars ile düğün töreni, babası Francis Ford Coppola'nın restore ettiği Bernalda'nın merkezinde yer alan evlerinin bahçesinde yapılacak. Basilicata bölgesinin güneyinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen tarihi Matera şehri yakınındaki kasabada Francis Ford Coppola'nın büyükbabası Agostino'nun evi bulunuyor.  Nikahı kıyacak Bernalda Belediye Başkanı Leonardo Chiruzzi, yalın ama güzel bir düğün olacağını belirterek, "Eğer bir Hollywood düğünü yapmak isteselerdi, burada yapmazlardı" dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24