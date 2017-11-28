Şofbenden zehirlenerek öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesinde Ergun Özege (52) şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Park Mahallesi\'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ergun Özege, bugün saat 15.00 sıralarında, duş almak için banyoya girdi. Banyodaki tüplü şofbeni kullanan Özege, sızan gazdan zehirlendi. Banyodan dışarıya çıkmayan babasını merak eden Necati Özege, içeri girdiğinde Ergun Özege\'yi yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özege\'yi ambulansla Germencik Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ergun Özege yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI