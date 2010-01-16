Şofben yine can aldı

T24 - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otelin resepsiyon görevlisi ile müşterisi, ortak kullanılan giriş katındaki banyonun şofbeninden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.





Alemdar Mahallesi Özer Sokak'taki otelin çalışanları, sabah işe geldiklerinde resepsiyon görevlisi Mustafa Abi'yi (60) yerde ölü buldu.



Çalışanlar, otelin giriş katındaki ortak kullanılan banyoda da 2 gündür otelde müşteri olarak kaldığı öğrenilen Orhan Yıldız'ın (34) cesediyle karşılaştı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, otele Bursagaz'dan uzman ekip çağırdı. Bursagaz ekiplerince yapılan incelemede, otelin banyosundaki şofbende doğal gaz

sızıntısı olduğu belirlendi.



Yıldız ve Abi'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Duş alırken hayatını kaybeden Orhan Yıldız'ın Bursa'ya bir süre önce iş için geldiği ve pide ustası olduğu öğrenildi.



1.5 yıldır otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Mustafa Abi'nin ise banyo kapısının altından sızan gazdan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

