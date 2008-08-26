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Sağlık

Sodyum nitrit kan akışına yardım ediyor

Birçok alanda kullanılan kimyasal bileşen sodyum nitritin, damar hastalıklarının zarar verdiği dokularda kan akışını onarmaya yardımcı olabileceği bildirildi.

26 Ağustos 2008 03:00

Birçok alanda kullanılan kimyasal bileşen sodyum nitritin, damar hastalıklarının zarar verdiği dokularda kan akışını onarmaya yardımcı olabileceği bildirildi.

Amerika'nın Louisiana Üniversitesi'nden Christopher Kevil ve ekibi, fareler üzerinde yaptıkları bir araştırmada; gıda maddelerinde koruyucu, renk ve lezzet verici olarak kullanılan sodyum nitritin yeni damarların oluşumunu sağlayabildiğini belirtti. Kalp, damar veya şeker hastalıklarının klasik sonuçlarından biri olan iskemi ise; dokuları ve diğer temel yaşam unsurlarını oksijensiz bırakarak, kol ve bacaklarda kan akışının durmasına veya azalmasına neden oluyor.

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