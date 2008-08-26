Sodyum nitrit kan akışına yardım ediyor

Birçok alanda kullanılan kimyasal bileşen sodyum nitritin, damar hastalıklarının zarar verdiği dokularda kan akışını onarmaya yardımcı olabileceği bildirildi.



Amerika'nın Louisiana Üniversitesi'nden Christopher Kevil ve ekibi, fareler üzerinde yaptıkları bir araştırmada; gıda maddelerinde koruyucu, renk ve lezzet verici olarak kullanılan sodyum nitritin yeni damarların oluşumunu sağlayabildiğini belirtti. Kalp, damar veya şeker hastalıklarının klasik sonuçlarından biri olan iskemi ise; dokuları ve diğer temel yaşam unsurlarını oksijensiz bırakarak, kol ve bacaklarda kan akışının durmasına veya azalmasına neden oluyor.

