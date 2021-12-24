Sodexo'dan 2021 araştırması: Çalışanların bakiyesi ay ortasında tükeniyor

Yemek ücretlerini analiz eden yemek kartı şirketi Sodexo, çalışanların yarısının ay ortasında bakiyelerin tükendiğini tespit etti. 2021 yılının yeme-içme tercihleri ve harcama alışkanlıkları analizine göre, Sodexo harcamalarında genel Türkiye tablosuna bakıldığında ortalama bir yemek için ödenen tutar yüzde 33 artarak 41 TL oldu.

Sodexo, yeni yıl için belirlenen Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca 2022 yılı KDV dahil günlük yemek ücretinin 36,72 TL olması gerektiğini açıkladı. 30 gün üzerinden yapılacak hesaplamalara göre ise aylık yemek ücreti bin 101 TL’ye denk geliyor.

Öğle yemeği 13.00-14.00 arasına kaydı

Sodexo kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre, Çekmeköy, İstanbul’da en pahalı yemek yenen yer oldu. Çekmeköy’de bir yemek için ödenen ortalama tutar 49 TL olarak kaydedilirken, Çekmeköy’ü sırasıyla Kadıköy ve Sancaktepe ilçeleri takip etti ve bir yıl öncesine göre en yüksek fiyat artışı yüzde 49 ile Beykoz ilçesinde gerçekleşti. İzmir’de ortalama 51 TL yemek tutarı ile Karabağlar, İstanbul’u da geride bırakarak en pahalı ilçe olarak öne çıktı. Ankara’da ise en pahalı yemek yenen ilçe ortalama 43 TL ile geçen yıla göre yüzde 32 fiyat artışı yaşayan Çankaya oldu.

Salgın öncesinde öğle yemeği harcamaları 12.00 ve 13.00 saatleri arası yapılırken, evden çalışmanın da etkisiyle salgın döneminde öğle yemeği saatleri 13.00 ve 14.00 arasına kaydı. 2021 yılında en çok 18.00 ila 20.00 saatleri arasında yapılan harcamalarda artış oldu.

İşverenler, çalışanlarına kişi başına günlük ortalama 25 TL yemek tutarı yüklüyor

Sodexo verilerine göre, işverenler, çalışanlarına kişi başına günlük ortalama 25 TL yemek tutarı yüklüyor. Türkiye genelinde 26 TL günlük tutar ile Kocaeli, 25 TL ile İstanbul ve 24,6 TL ile Antalya en yüksek günlük tutarı yükleyen iller olurken, Türkiye genelinde çalışanların 41 TL olan günlük ortalama harcama tutarlarıyla karşılaştırıldığında, yüklenen bakiyelerin yetersiz kaldığını gözlendi.

Lokasyon tecihleri çeşitlendi

Yeme içme için lokasyon tercihleri son iki yıldır, önceki dönemlere göre daha fazla çeşitlendi. Geçen yıl salgına bağlı olarak çalışanların yoğunlukla uzaktan çalıştığı lokasyon olan Bodrum’da en yüksek artış yaşanırken, 2021 yılına gelindiğinde İstanbul’un Pendik ilçesi yükseliş gösterdi. Pendik’i yine yerleşimin yüksek olduğu Kadıköy ve Maltepe semtleri takip ederken, iş merkezlerinin yer aldığı İstanbul’un Şişli ve Ankara’nın Çankaya ilçesi paylarını en çok düşüren bölgeler oldu.

En çok tercih edilen yemek kebap

Temassız ödeme alışkanlığının artması ile 2021 yılında, önceki yıla göre mobil ödeme ile yapılan işlem sayısı 4 kat artarken, mobil ödeme yapan kullanıcılar da 2 kat artı.