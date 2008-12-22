SODEV ödülleri sahiplerini buldu

SODEV, 2008 Yılı İnsan Hakları, Demokrasi ve Dayanışma Ödülü İzmir’de polis kurşunuyla öldürülen Baran Tursun’un babası Mehmet Tursun’a ve işten çıkarılan YÖRSAN işçilerinin direnişini destekleyen Tek Gıda-İş sendikasına verildi.



Mehmet Tursun Ve Tek Gıda-İş sendikası adına başkan Mustafa Türkel’e ödüllerini SODEV başkanı Aydın Cıngı takdim etti.



Polis şiddetine karşı sürdürdüğü mücadelede kendisine destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Mehmet Tursun, “Keşke böyle bir ödüle ihtiyaç olmasaydı” dedi.



Ödülünü toplantıda hazır bulunan YÖRSAN işçileriyle birlikte alan Mustafa Türkel, sendika ve örgütlenme hakkının anayasal bir hak olduğunu ve bu mücadeleden vazgeçmeyeceklerini açıkladı

