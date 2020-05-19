SODEV'den Türkiye'nin Gençliği Araştırması: AKP'li gençlerin yüzde 47'si, MHP'li gençlerin yüzde 68'i yurtdışında yaşamak istiyor

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)'nın “Türkiye’nin Gençliği Araştırması Raporu” na göre gençlerin yüzde 62,5’i eğer imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor.

Ayrıca rapordaki bir çarpıcı veri de AK Partili gençlerin neredeyse yarısının (yüzde 47) yurtdışında yaşamak istediğini belirtmesi.

CHP’ye oy veren gençlerin yüzde 74,4’ü, İyi Parti’ye oy veren gençlerin yüzde 68,8'i MHP’ye oy veren gençlerin yüzde 68,6'sı da yurtdışında yaşamayı tercih ediyor.

SODEV'in “Türkiye’nin Gençliği Araştırması” sonuçları Zoom uygulaması üzerinden online bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmanın tespitlerine göre "gençler işsiz, eğitimle bağları kopuyor, eğitimle bir yere gelinebileceğine ilişkin inanç azalıyor, kayırmacılık ve arkası sağlam olmadan Türkiye’de bir yere gelmenin zor olduğunu düşünüyor, yurtdışında yaşamak istiyor."

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yok.

Yüzde 69,2’si ekonomik anlamda bağımsızlığını kazanmamış. Rapora göre gençlerin gençler en çok kendilerini özgürce ifade edebilmeyi (%68,3) ve başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini (%52) önemli görüyor.

Bu özgürlüklerin hayatlarındaki önem derecesi gençlerin oy verme davranışından bağımsız olarak her kesimde çok yüksek. Bu anlamda ifade özgürlüklerinin gençlerin uzlaşma içinde oldukları ve en önemsedikleri meseleler olduğu görülüyor. Gençlerin yalnızca yetenek ile bir yere gelinebileceğine ilişkin inançları çok zayıf görünüyor. Katılımcıların yüzde 70,3’ü Türkiye’de arkası sağlam bir kişinin yetenekli bir gencin önüne geçebileceğini düşünüyor. Yüzde 40,8’i Türkiye’de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor.

Gençlerin yüzde 32’si yüzde ne eğitimde ne istihdamda

Rapora göre katılımcıların yüzde 61,7’si öğrenci, yüzde 19’u çalışandır. Yüzde 10,7’si iş aradığını, yüzde 7,3’ü iş aramaktan vaz geçtiğini, yüzde 3,3’ü ise ev kadını olduğunu ifade etmiş.

Yani aslında gençlerin yüzde 32’sinin herhangi bir eğitim kurumu ile ilişkisi olmadığı gibi, herhangi bir istihdam ilişkisi de yok.

Gençler kendilerinin ve başkalarının ifade özgürlüklerinde birleşiyor

Raporda, düşüncelerini özgürce ifade edebilmek ve başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi gençler için çok önemli görünen konular olduğu belirtiliyor. Sonuçlara göre, gençlerin yüzde 68,3’ü düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi çok önemli olarak görüyor. Yüzde 52’si ise başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini de çok önemli buluyor. En önemli görünen konular daha sonra sırasıyla milli değerler yüzde 49,8 ve dini değerler yüzde 45,7. Türkiye’de gençlerin önemli oranda dini ve milli değerleri önemserken, bunu hem kendi hem başkalarının özgürlükleri ile bir arada gördüklerini gösteriyor.

Gençlerin yüzde 62,5’i imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor

Araştırma verilerine göre, Türkiye’de gençlerin yüzde 62,5’i eğer imkan olsa yurtdışına yerleşip orada yaşamak istediğini belirtiyor. Ayrıca rapordaki bir çarpıcı veri de kendi oy verdikleri partinin yıllardır iktidarda olmasına rağmen, AK Partili gençlerin dahi neredeyse yarısının eğer imkanı olsaydı yurtdışında yaşamak istediğini ifade etmesi. Yurtdışında yaşamak isteyenlerin oranı CHP’ye oy veren gençlerde yüzde 74,4’e, İyi Parti’ye oy verenlerde yüzde 68,8, henüz oy kullanmayanlarda yine yüzde 68,8, MHP’li gençlerde yüzde 68,6’ya yükseliyor.

Gençler ülkede yalnızca yetenek ile bir yere gelinebileceğine inanmıyor

Rapordaki bir çarpıcı veri de yetenekli bir gencin başarılı olacağı ve mutlaka bir yere geleceğine ilişkin inanç gençler arasında ancak yüzde 20,7 oranında geçerli olması. Yani gençlerin yalnızca yetenek ile bir yere gelinebileceğine ilişkin inançları çok zayıf görünüyor. Katılımcıların yüzde 70,3’ü Türkiye’de arkası sağlam bir kişinin yetenekli bir gencin önüne geçebileceğini düşünüyor.

SODEV araştırmasına katılan gençlerin yüzde 40,8’i Türkiye’de üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanım sağladığını düşünmüyor. Bu oran HDP seçmeni gençlerde yüzde 72,8’e, İyi Parti’li seçmende yüzde 56,4’e, CHP’li seçmen gençlerde yüzde 49,5’e, MHP’li seçmende yüzde 48,5’e yükseliyor.

Gençlerin yüzde 25'i sosyal medyayı özgürce kullanamıyor

SODEV’in araştırması sosyal medyada düşüncelerini ortaya koyma özgürlükleri ile ilgili önemli bir ayrışmaya işaret ediyor. Türkiye genelinde gençlerin yüzde 25’i sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini düşünüyor. Bu oran özellikle HDP’li, CHP’li ve İyi Partili seçmenlerde çok daha yüksek oranlarda seyrediyor.

Araştırma, iktidarda olmayan düşüncelerin sosyal medyada ifade edilmesi yönünde dahi önemli sınırlamalar olduğunu gösteriyor. Muhalif partilere oy veren gençler sosyal medyada kendilerini özgürce ifade edemediklerini ifade ediyor.

Araştırmamıza katılan gençler yüzde 93,2 ile en çok Instagram’ı kullandıklarını belirtiyor. İkinci sırayı yüzde 49,2 ile Twitter, üçüncü sırayı yüzde 47,3 ile Facebook alıyor.