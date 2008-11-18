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Yaşam

Sodadan ölüme dava

Meyveli soda nedeniyle iç organları yanan ve yaşamını yitiren Muammer Tekin’in ailesi dava açmaya hazırlanıyor.

18 Kasım 2008 02:00

Meyveli soda nedeniyle iç organları yanan ve yaşamını yitiren Muammer Tekin’in (65) ailesi dava açmaya hazırlanıyor. Gözler Adli Tıp raporunda

Akşam gazetesinin haberine göre, İstanbul’da yemek sonrası meyveli soda içip komaya giren Muammer Tekin’in ameliyatta iç organlarının parçalanmış olduğu saptanmıştı. 1 hafta komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Tekin’in ailesi, dava açmaya hazırlanıyor.

Dava süreci ise Adli Tıp’tan gelecek rapora göre şekillenecek. Kurum, maden suyu şişesini incelemesini sürdürüyor. Babasının ölümünün şokunu atlatamayan Sinem, Tekin yaşadıklarını şöyle anlattı:
Hastanede gaz sancısı teşhisi kondu. Babamsa ‘İçim eriyor’ diye feryat ediyordu. Doktor evden şişeyi getirmemi istedi. 8 saat sonra ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren doktor bile şaşırdı, iç organlarının yandığını ve böyle bir şey görmediğini söyledi. Sinem Tekin hastaneden verilen ilk raporda da ölüm sebebi olarak “Asit veya benzeri bir maddenin iç organları tahrip etmesi” yazdığını söyledi.

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