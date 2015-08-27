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'Soda haberi' iki Habertürk çalışanını işinden etti

Ciner Grubu bünyesindeki Park Cam, cam ambalaj üretiyor

27 Ağustos 2015 00:40

Habertürk Gazetesi'nde yer alan "Fazla maden suyu içmek yüksek tansiyona zararlı" haberi nedeniyle sayfa editörü Hüseyin Gündoğdu ve muhabir Neşet Karadağ işten atıldı. 

Gazeteciler.com internet sitesinde yer alan habere göre, olay şöyle gelişti: 

Adana'dan bir profesörün maden suyuyla ilgili söyledikleri, "Fazla maden suyu içmek yüksek tansiyona zararlı" başlığıyla Habertük'ün aile sayfasında bir kutuda yer aldı. 

Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, yazı işlerine gelerek "Bu haberi kim koydu?" diye bağırınca sayfa editörü Hüseyin Gündoğdu "Sayfayı ben yaptım" dedi. Selçuk Tepeli bunun üzerine, "Nasıl böyle haber yaparsın, bu gazetenin parası nereden geliyor bilmiyor musun? Maden suyu satanlara, şişeyi ve maden suyunu kim satıyor? Topla eşyanı. Bana güvenliği çağırtma" şeklinde ifadelerde bulundu. 

 

'Senle çalışmak istemiyorum'

 

Olayın tanıklarının bianet’e verdiği bilgide, Tepeli’nin doğrudan Gündoğdu’ya giderek haberde geçen ifadeleri kullandığını, ilaveten “Seninle çalışmak istemiyorum. Bunu insan kaynaklarına bildireceğim” dediğini aktardı.

Olaya tanık olanlar Tepeli’nin “Bana güvenliği çağırtma” dediğini duymadıklarını söyledi. 

 

Tepeli: Uzmanlık alanları değil

 

bianet’e konuşan Selçuk Tepeli ise işten atılma nedeninin sadece maden suyu ile ilgili olan haber olmadığını söyledi. Tepeli’nin bianet’e verdiği görüş şu şekilde:

“Bahsi geçen haber, onların uzmanlık alanlarında olmayan, sağlıkla ilgili bir haber. Üstelik doğrulanamayan, kanıtlanamayan dolayısıyla doğru olmayan bir haber. Bu şekilde bir haberle gazetede yer kaplamaları yanlış. Hüseyin Gündoğdu daha önce de farklı haber ve nedenlerle de uyarı almıştı. Neşet Karadağ hakkında böyle bir uyarı yoktu. Ama sonuçta böyle bir karar verdik.”

 

Park Cam, cam ambalaj üretiyor

 

Ciner Grubu bünyesinde madencilikten enerjiye, turizmden inşaata ve sigortacılığa bir çok alanda faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.

Park Cam bunlardan biri. Park Cam Ciner Grubu’nun resmi internet sitesinde verilen bilgiye göre 2002 yılında kuruldu. Sitede Park Cam “Park Cam, gelecekte ilk etapta 150.000 ton/yıl Cam Ambalaj Ürünü (öncelikle şişe) üreterek yurt içine ve yurt dışına pazarlamayı hedeflemektedir” şeklinde tarif ediliyor.

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