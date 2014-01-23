Soçi'ye NATO desteği



NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı General Philip Breedlove, Rus makamlarıyla patlayıcılarla müdahale ve güvenlikle ilgili diğer konulardaki deneyimlerini paylaşma kararı aldıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili detaya girmek istemediğini kaydeden Breedlove, "Olimpiyat Oyunları sırasında Rus kardeşlerimizle işbirliği içinde bir çalışma yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Breedlove, Olimpiyat Oyunları'yla ilgili olarak Rusya ve diğer ülkeler arasında birçok görüşme yapılacağını da belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov ile çarşamba günü bir araya geldiklerini ifade eden General Philip Breedlove, "Bilgi alışverişinde bulunarak, Olimpiyat Oyunları sırasında birbirimizle nasıl bir iletişim halinde olacağımızı görüştük" dedi.