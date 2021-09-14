Societe Generale: Merkez Bankası'nın swaplar hariç net rezervleri hâlâ ekside

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin dikkat çeken bir tablo yayımladı.

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre Banka, Türkiye'nin döviz rezervlerinde bazı mütevazı iyileşmeler olduğunu ancak swap (döviz-TL takası) hariç net rezervlerin hâlâ ekside olduğunu vurguladı.

Bankanın yayımladığı rezerv tablosunda, 2020 yılında eksiye düşen swap hariç net rezervlerin hâlâ ekside olduğu görüldü.

Dün yayımladığı yükselen piyasalar raporunda Türkiye'ye de yer veren banka, ülke ekonomisinin belirgin kırılganlıkları arasında döviz rezervlerinin ekside olması da sayıldı.

"Pozitif reel faiz tamponu yok oldu"

Türkiye'de ağustos ayında tüketici enflasyonunun yüzde 19,25'e ulaşarak yüzde 19'luk TCMB politika faizini aştığını hatırlatan banka, “Pozitif reel faiz tamponu yok oldu, Türkiye negatif reel faiz bölgesine girdi” dedi.

“Tehlikeli bölgeye giriş” ara başlığını taşıyan değerlendirmede, eksi rezerv dışında Türkiye'nin 165 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç, milli gelirin yüzde 3,9'u seviyesindeki cari açık, jeopolitik gelişmeler ve ekonomide politika yapımına siyasi müdahaleler kırılganlık unsurları olarak sıralandı.

Yıl sonu dolar/TL tahmini 8,85

Birikmiş maliyet baskılarının ve güçlü özel tüketimin etkisiyle Türkiye'de enflasyon baskılarının yüksek kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu düşündüklerini belirten banka, baz senaryo olarak politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 19'da tutulmasını beklediklerini ancak özellikle para politikasında gevşeme yönünde siyasi baskılar artmaya devam ederken TCMB'nin yakın vadede faiz indirmesi gibi bir politika hatası riskinin arttığını yazdı.

Bu nedenlerle dolar/TL kurunda dalgalanmanın artmasını bekleyen banka, yıl sonu için de 8,85'lik kur tahmininde bulundu.