Societe Generale, Merkez Bankası'ndan 2022'nin ilk çeyreğinde 'acil' faiz artırımı bekliyor

Fransız banka Societe Generale, Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında "acil durum" faiz artırımına gitmesini ve 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19'a çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Dünya'nın aktardığına göre kurum, ancak bu adımın yine de piyasaları tatmin etmeyeceğini ve TL'nin değer kaybını önlemek için yeterli olmayacağını belirtti.

SocGen analistleri, müşterilerine gönderdiği notunda "Son üç para politikası toplantısında yapılan 400 baz puan faiz indiriminin ekonomik olarak dayanağı yok. Enflasyon beklentileri bozulmaya devam etti" dedi.



TCMB'nin kasım toplantısının ardından Goldman Sachs ise aralıkta 100 baz puan daha indirim beklediğini ve yılın ikinci çeyreğinde faiz artışı gelebileceğini paylaşmıştı.

TCMB, yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta da 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etmişti.

Geçen hafta 11.32 ile rekor seviyesine yükselen dolar/TL bugün 11.20'li seviyelerde işlem görüyor. Eylül ayından bu yana TL'nin değer kaybı ise yüzde 25'i aştı.