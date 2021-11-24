Societe General'dan Türkiye için 'hiperenflasyon vurgusu'

Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kayıplarının ardından Türkiye'ye yönelik beklentiler de farklılaşmaya başladı.

Dünya'nın aktardığına göre geçen günlerde Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisini ikinci çeyreğe çeken Goldman Sachs, bu kez artırım tutarında revizyona gitti. Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 baz puan artırarak yüzde 14'ten yüzde 20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı.

Öte yandan Societe Generale stratejistleri paylaştıkları bir raporda Türkiye için 'hiperenflasyon' vurgusu yaptı. Societe Generale, Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiperenflasyon dönemine yol açabileceğini savundu.