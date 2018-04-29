Soçi zirvesi hakkında bilinmesi gerekenler: Türkiye'nin gündemi Suriyeli Kürtler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de çözüm arayışı için bugün Soçi'de Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geliyor.

Siyasi görüşmelere PYD'nin katılıp katılmayacağı Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık sebeplerinden biri. BBC Monitoring, Türkiye'nin gündemini oluşturacak maddeleri derledi.

Üç ülke, çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması için ve Eylül'de Astana'da varılan anlaşma sonrası bir çözüm arayışı için çalışıyordu.

Türkiye, anlaşma uyarınca kuzey kenti İdlib'de, sınırın diğer tarafında iki gözlem mevkii oluşturdu.

Soçi görüşmesi öncesi üç ülkenin dışişleri bakanları, Suriye hükümeti ile Suriyeli muhalifleri bir araya getirecek Suriye Ulusal Kongresi planlarını tasarlamak için 19 Kasım'da Antalya'da toplandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dışişleri bakanlarının yaptığı Suriye'yle ilgili üçlü görüşmeyi faydalı gördüğünü söyledi ve tarafların 'kilit meselelerde uzlaşıya vardığını' kaydetti.

Lavrov iyimser ama Türkiye 'kırmızı hatları' çiziyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PYD ile ilgili hassasiyetimiz sürüyor. En başından beri PYD'nin görüşmelere katılmasının bizim için kabul edilemez olduğunu söylüyorduk… İran ve Rusya dahil tüm taraflar hassasiyetimizin farkında olmalı" dedi.

Bu ilişkileri etkiler mi?

Türk medyasında görüşme için 'dostluğun testi' ifadesini kullananlar oldu.

Karar gazetesi üç ülkenin önündeki en büyük sorunun 'Rusya'nın PYD'yi Ulusal Diyalog toplantısına davet etmesi' olduğunu yazdı.

PYD yanlısı Suriyeli Kürt yayın kuruluşu Hawar, PYD danışmanlarından Sihanouk Dibo'nın 'davete olumlu baktıklarını' söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler sıcak ama PYD iki ülke arasında sorun yaratabilir.

Toplantıda gündeme gelebilecek bir diğer mesele YPG'nin kontrolündeki Afrin.

Sınırda Türk ordusu ile YPG arasında karşılıklı atış oluyor. Türkiye'nin amacı, YPG'yi sınırlarından uzaklaştırmak.

Rusya'nın da bölgede askeri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus ya Devlet Başkanı Putin'i Afrin'de saha operasyonuna ikna etmeye çalışacağına dair medyada haberler yer alıyor.

Karar gazetesi Türkiye'nin, hem sınırdan hem de güneyde İdlib'den Afrin'e girmeye hazır olduğunu yazıyor.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Soçi'de Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı yazılı açıklamasında tarafların İdlib'de çatışmasızlık bölgesine ilişkin işbirliğinin artırılması ve Suriye'de IŞİD ile El Nusra mensuplarının tamamen bölgeden uzaklaştırılması konusunda anlaştığını söyledi.