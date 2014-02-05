Soçi zamanı, Olimpiyat zamanı



Kış Olimpiyat Oyunları meşalesi bu kez Rusya'nın sahil kenti, Kafkaslar'ın yanı başındaki Soçi'de yanacak. Meşaleyi cuma günkü açılış törenine kadar aralarında Rusya'nın ünlü isimleri ve BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un da bulunduğu 300 kişi taşıyacak.

Soçi'ye hareketinden önce New York'ta açıklama yapan Ban, “sporun cinsiyet, etnisite ve cinsel tercihten bağımız olarak birleştirici gücü olduğunu hatırlatarak dolaylı olarak Rusya'da eşcinsellere baskı yapılmasına atıfta bulundu. Rusya'nın bu tutumu Soçi'deki 22'nci Kış Olimpiyatları öncesi hararetli tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

Gösteri çağrısı

Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) hareketi, Olimpiyat sponsoru büyük şirketlerden ayrımcılık olarak tanımladıkları yasayı iptal etmesi için Rusya'ya baskı yapmalarını talep etmek amacıyla dünya genelinde 19 kentte gösteri düzenleme çağrısı yaptı.

Geçen yaz Rusya Parlamentosu'nda kabul edilen çocukların eşcinsellik propagandasından korunmasını amaçlayan yasa tasarısı hapis ve para cezaları öngörüyor.

Kremlin'i eleştiren punk müzik grubu Pussy Riot da Olimpiyat gibi büyük bir organizasyonun heyecanına kapılıp ülkelerindeki insan hakları durumunun göz ardı edilmemesi çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde hapishaneden salıverilen grup üyeleri Nadeşa Tolokonnikova ve Maria Alyokina Soçi'deki resmin gerçeği yansıtmadığını savunmuşlardı.

Yekaterina Samutseviç ile birlikte 3 kişilik grup üyeleri Moskova'daki bir kilisede Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren bir performans sergiledikleri için birkaç yıllığına bir çalışma kampına hapsedilmeye mahkûm olmuşlar, daha sonra Samutseviç şartlı tahliye edilirken, Tolokonnikova ve Alyokina geçen aralık ayında aftan yararlanmıştı.

Almanya'nın hedefi 30 madalya

Alman Olimpiyat Spor Birliği (DOSB) ve Alman Olimpiyat ekip şefi Michael Vesper, Soçi Kış Olimpiyatları'ndaki hedefleri konusunda iddialı. Vesper, “Vancouver'daki başarımızı tekrarlamak istiyoruz” diyor. Almanlar dört yıl önce Kanada'da yapılan Kış Olimpiyatlarını 30 madalya ile (10 altın, 13 gümüş, 7 bronz) tamamlamış ve madalya sıralamasında ikincilikte yer almıştı. Aradaki rekabet farkının kapandığına vurgu yapan Vesper, 27 ile 42 arasında madalya hedefi koyarken, ülke sıralamasında da ilk üçte olmayı umduklarını ifade etti.

Alman Olimpiyat Komitesi, sporcuların madalya kazanmaları halinde alacakları para ödüllerini de yüzde 30 artırdı. Buna göre Olimpiyat altını 20 bin euro, gümüş madalya 15 bin euro, bronz madalya ise 10 bin euro ile ödüllendirilecek.

Soçi'de 77'si kadın, 76'sı erkek olmak üzere 153 Alman sporcu 98 branşta mücadele verecek. Kayak yıldızı Maria Höf-Riesch Vancouver'daki başarılarının üzerine yenilerini eklemeyi umut ediyor ve “Madalyasız bir Olimpiyat benim için tam bir hayal kırıklığı olur” diyor. 29 yaşındaki sporcu dört yıl önceki oyunlarda Almanya'ya iki altın madalya kazandırmıştı.