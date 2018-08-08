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Ekonomi

SocGen: Türkiye tahvilleri çok cazip

Türkiye 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 22.48 seviyesinde bulunuyor

08 Ağustos 2018 17:41

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden Societe Generale'in (SocGen) küresel stratejisti Kit Juckes, Bloomberg Television'da yaptığı değerlendirmelerde Türkiye piyasasına değindi.

Yatırımcıların Türkiye'ye giriş yapmak için bir katalizöre ihtiyaç duyduğunu belirten Juckes, Türkiye tahvil faizlerinin ‘küresel düzeyde çok cazip’ olduğunu vurguladı.

Türkiye 2 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi yüzde 22.48 seviyesinde bulunuyor. 10 yıllıkların faizi ise yüzde 19.14'lerden alıcı buluyor.

Türkiye 10 yıllık tahvillerin faizi, salı günü 42 baz puanlık yükselişle rekorunu tazeleyerek yüzde 20.09'a çıkmıştı.

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