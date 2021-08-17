SOCAR Türkiye 1.3 milyar dolar sendikasyon kredisi aldı

SOCAR Türkiye, uluslararas piyasalardan 1,3 milyar dolara eşdeğer sendikasyon kredisi sağladı. Dünyanın önde gelen banka ve finans kuruluşlarının katıldığı sendikasyon tarafından sağlanan refinansman işlemi, SOCAR’ın garantörlüğünde beş yıl vade ve yıllık EURIBOR /LIBOR +345 baz puanlık faiz oranı ile gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre küresel belirsizliklerin sürdüğü salgın döneminde söz konusu kredi, SOCAR Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirdi.

Alınan krediyi değerlendiren SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, “Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan çok uygun şartlarda ve bu büyüklükteki bir refinansman, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan bu finansman, SOCAR Grubu’nun likiditesini artırmakla birlikte projelerimizin finans kuruluşları tarafından desteklendiğinin göstergesidir.” açıklamasını yaptı.

SOCAR Türkiye’nin bu işlemdeki hukuk danışmanlıklarını Vinson & Elkins RLLP, Ünsal Avukatlık Ortaklığı ve Omni Law Firm üstlendi.