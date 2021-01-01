Socar'ın 600 milyon dolarlık yatırımı bu yıl tamamlanıyor

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Zaur Gahramanov, İzmir’deki STAR Rafineri’nin operasyonel çevikliğini ve depolama kapasitesini artırmak için ek yatırımlar planladıklarını belirterek “Rafineriye toplam 342 bin metreküp ek depolama imkanı sağlayacak 600 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan projeyi 2021 yılında tamamlamayı planlıyoruz. 45 milyon dolara mal olacak IFOP Projesi’ni (STAR Rafineri’nin Esnekliğinin, İşletilebilirliğinin ve Karlılığının İyileştirilmesi) devreye almak üzereyiz” dedi.

Enerjigünlüğü’nde yayınlanan habere göre Gahramanov, Türkiye’nin tek petrokimya kompleksine sahip olduklarını da hatırlatarak “SOCAR Türkiye olarak Aliağa’da yeni bir petrokimya tesisi kurulmasıyla ilgili bir projemiz vardı. Projeyle ilgili teknik altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Yeni yılda nihai yatırım kararı değerlendirmesini yapacağız” diye konuştu.

Zaur Gahramanov, 2020 yılının dokuz aylık döneminde pandemi ve global koşulların etkisiyle petrokimya sektöründeki ürün fiyatlarının yüzde 25 düştüğünü de belirtti. Gahramanov, Petkim’in net kârının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 311 milyon TL seviyesine çıktığını kaydetti.

TANAP’tan 7.8 milyar metreküp gaz geldi

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bölgesel işbirliğinin en önemli parçalarından biri de uluslararası doğalgaz taşıma projeleri. Bunların en önemli parçası ise Bakü’den İtalya’ya kadar uzanan ve yatırım bedeli 33 milyar doları bulan Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkası Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi TANAP. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, “TANAP’tan Türkiye’ye gaz akışımız 2020’de de kesintisiz sürdü. Kasım 2020 itibarıyla bu hattan Türkiye’ye gelen doğalgaz miktarı 7,8 milyar metreküpe ulaştı” dedi.