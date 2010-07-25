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Yaşam

SOCA BOY İZMİRLİLERİ COŞTURDU İZMİR (A.A)

25 Temmuz 2010 21:05

-SOCA BOY İZMİRLİLERİ COŞTURDU İZMİR (A.A) - 25.07.2010 - Jamaikalı şarkıcı Soca Boy, İzmir'de konser verdi. ''Chacarron Macarron'' ve ''I Like To Move It'' şarkılarıyla tanınan Jamaikalı şarkıcı Soca Boy, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Aquacity su parkında verdiği konserde, sevilen şarkılarını Türk hayranlarına seslendirdi. Dansçı Pınar Saraç'ın eşlik ettiği Soca Boy, su parkındaki havuzlarda kendisini izleyen İzmirlilere coşkulu bir sahne şovu sundu. Soca Boy, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de çok güzel bir ortamda karşılandığını, konserde herkesin eğlenmesini amaçladığını söyledi. Her ülkenin farklı bir kültürünün bulunduğunu ifade eden Soca Boy, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin de farklı ve yüksek bir kültürü var. Ben kültür adamıyım. Bu nedenle her ülkenin kültürünü öğrenmek isterim. Müziğini dinler, mutfağını tadarım. Kültür, tüm insanları birbirine yaklaştıran bir olgu. Türkiye farklı bir ülke ve ben de kendi müziğime, Türkiye'den neler katabileceğimi görmek için buradayım. Türk pop müziği ve halk müziğiniz var. Bunları birleştirmek istiyorum. Türk sanatçılardan İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Mahsun Kırmızıgül ve Tarkan'ı beğeniyorum. Türk müziğini seviyorum.'' İzmir'de ilk kez sahne aldığını ifade eden Soca Boy, ''İzmir'de yaşamak istiyorum. Çünkü hava çok güzel, insanlar çok kibar, yemekler çok iyi. İzmir cennet gibi'' dedi. Müziğinde, reggae, reggaeton ve dans müziğinin yanı sıra farklı kültürlere de yer vermekten keyif aldığını anlatan Soca Boy, her ülkenin kültürünü müziğime işlemek istediğini, çünkü tüm kültürleri birbirinin aynı olarak gördüğünü sözlerine ekledi.

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