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Dünya
Deutsche Welle

Sobibor’un gaz odaları bulundu

Filmlere de konu olan Sobibor imha kampında yüz binlerce Yahudi öldürülmüştü. Arkeologlar, yıllar süren çalışmalar sonrası, ölüm odalarının kalıntılarını buldu.

18 Eylül 2014 13:17


İsrailli ve Polonyalı arkeologlar 2007 yılından beri Polonya'nın güneydoğusunda yer alan Sobibor toplama kampında çalışmalar yürütüyordu.

Yapılan çalışmalar sonucu, toplama kampında esir tutulanlara ait mücevher, parfüm, ilaç gibi çok sayıda kişisel eşya bulundu.

Yad Vashem Yahudi Soykırımı Müzesi'nden tarihçi David Silberklang, “Bu bulgular öldürülen insanlardan geriye kalanlar. Kamptaki cinayetlerin nasıl işlendiğini ve Yahudilerin öldürülmeden önce neler yaşadığını tam olarak öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

Kazılar sonucu elde edilecek bilgilerin tam olarak kaç kişinin öldürüldüğünün bulunmasına ve gaz odalarının kapasitesinin bilinmesine de yardımcı olması bekleniyor.

250 bin kişi öldürüldü

Adını yakındaki bir köyden alan Sobibor imha kampı, 1942 yılı başında Almanların Polonya'yı işgali sırasında inşa edilmiş ve Belzec ile Treblinka toplama kampları ile birlikte ölüm kampı olarak işlev görmüştü.

Auschwitz-Birkenau'dan farklı olarak Sobibor'daki Yahudilerin zorunlu işçi olarak çalışarak hayatta kalma gibi bir şansları yoktu. Tahminlere göre, Sobibor'da 1942-1943 yılları arasında 250 bin kişi öldürüldü.

14 Ekim 1943 tarihinde kampta isyan çıkmış ve 300 tutuklu kaçmıştı ancak çoğu kaçarken vuruldu ya da daha sonra Naziler ve Ukraynalı gardiyanlar tarafından öldürüldü. İsyandan sonra Naziler izleri silmek için kampı yok etti. Daha önce barakaların olduğu yerlere ağaçlar dikildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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