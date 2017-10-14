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Sobayı yakarken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yanarak öldü

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhaneli İlçesi’nde yalnız yaşadığı evinde sobayı yakarken elbisesi tutuşan 88 yaşındaki Hanife Yalın, yanarak hayatını kaybetti

14 Ekim 2017 22:43

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhaneli İlçesi’nde yalnız yaşadığı evinde sobayı yakarken elbisesi tutuşan 88 yaşındaki Hanife Yalın, yanarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 06.30 sıralarında Orhaneli İlçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Hanife Yalın, sabah namazını kıldıktan sonra sobayı yakarken, sıçrayan kıvılcımlar elbisesini tutuşturdu. Bir andan alevler içerisinde kalan Yalın, can havliyle odadan çıkıp merdivenlerden inerek kapının önünde çığlıklar atıp yardım istedi. Bu sırada bitişikte oturan Fatma Kaplan, annesinin çığlıklarını duyup yardıma koştu, kovayla getirdiği suyla alevlere müdahale etti. Vücudunda birinci derece yanıklar oluşan Yalın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hanife Yalın\'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırdı. Otopsinin ardından ailesi tarafından alınan Hanife Yalın’ın cenazesi, öğle vakti toprağa verildi.

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