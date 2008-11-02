Sobayı doğru kullanın, zehirlenmeyin

Gazdaki zam vatandaşı ucuz kömüre yöneltti

Yatarken sobanın söndürülmemesi, baca temizliğinin yapılmaması ve sobaların kılavuzuna göre kullanılmaması zehirlenmelere yol açıyor.Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmasını istiyor. Vatandaşların yorgunluk, halsizlik, bulantı, solunum sıkıntısı gibi sorunlar yaşadıkları takdirde temiz havaya çıkması gerektiğini belirten Küçükkendirci, "Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlar derhal en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olmalı." diyor.Konya MMO Başkanı İsmail Özkarakaya da bu aylarda artan soba zehirlenmelerine dikkat çekerek, kaliteli soba ve kömür kullanmanın önemine işaret etti. Sobaların kullanım kılavuzuna göre yakılması çağrısında bulunan İsmail Özkarakaya, küçük tedbirlerle soba zehirlenmelerinin önüne geçilebileceğini söylüyor.