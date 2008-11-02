T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sobayı doğru kullanın, zehirlenmeyin

Sonbahar soğuklarının kendini hissettirdiği şu günlerde evlerin başköşesine kurulan sobalar, dikkat edilmediği zaman büyük facialara sebep oluyor.

02 Kasım 2008 02:00

Sonbahar soğuklarının kendini hissettirdiği şu günlerde evlerin başköşesine kurulan sobalar, dikkat edilmediği zaman büyük facialara sebep oluyor.

Yatarken sobanın söndürülmemesi, baca temizliğinin yapılmaması ve sobaların kılavuzuna göre kullanılmaması zehirlenmelere yol açıyor.

Gazdaki zam vatandaşı ucuz kömüre yöneltti

Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci, vatandaşların soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmasını istiyor. Vatandaşların yorgunluk, halsizlik, bulantı, solunum sıkıntısı gibi sorunlar yaşadıkları takdirde temiz havaya çıkması gerektiğini belirten Küçükkendirci, "Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlar derhal en yakın sağlık kuruluşuna giderek muayene olmalı." diyor.

Konya MMO Başkanı İsmail Özkarakaya da bu aylarda artan soba zehirlenmelerine dikkat çekerek, kaliteli soba ve kömür kullanmanın önemine işaret etti. Sobaların kullanım kılavuzuna göre yakılması çağrısında bulunan İsmail Özkarakaya, küçük tedbirlerle soba zehirlenmelerinin önüne geçilebileceğini söylüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24