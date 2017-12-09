Sobaya tiner dökünce ağır yaralanan işçi kurtarılamadı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi\'ndeki bir lojistik şirketinde, sobayı tiner dökerek yakmaya çalışınca aniden meydana gelen parlamada yanarak ağır yaralanan 40 yaşındaki Hüseyin Karahan, 17 gün sonra kurtarılamadı.

Olay, geçen 21 Kasım\'da, Akhan Mahallesi\'ndeki bir lojistik şirketinde meydana geldi. Sabah çalıştığı lojistik şirketine gelen evli ve 1 çocuk babası Hüseyin Karahan, girdiği odada ısınmak için sobaya önce odun attı, ardından tenekeden tiner döktü. Karahan, sobayı çakmakla yakmaya çalıştığı anda büyük gürültüyle parlama oldu. Parlama nedeniyle yangın çıktı. Odadaki Hüseyin Karahan da yangında alevler içinde kaldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ağır yaralanan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan Karahan ambulansla önce Denizli Devlet Hastanesi\'ne ardından da ambulans helikopterle İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Bölümü\'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Karahan, dün kurtaralamadı.

Karahan\'ın cenazesi otopsinin ardından Çal ilçesinde toprağa verilecek.

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