-SOBADAN ZEHİRLENMELERE KARŞI "DÖNER BACA" ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan İnal'ın, Oran'daki TRT binasının bayrağının, rüzgar doğrultusunda yön değiştirmesinden esinlenerek geliştirdiği sistem, rüzgardan kaynaklanan soba zehirlenmelerinin önüne geçecek. İnal, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda düzenlediği basın toplantısında, ''Rüzgara Bağlı Baca Zehirlenmelerini Önler Döner Baca Sistemi'' adını verdiği buluşunu tanıttı. Sobanın doğru hazırlanması, yakılması ve baca gibi faktörlerin sobadan zehirlenmelerin önüne geçmekte önemli olduğunu vurgulayan İnal, sobadan zehirlenmeler konusunda insan dışı tek faktörün rüzgarlar olduğunu belirtti. Özellikle lodos esen gecelerde zehirlenmelerin arttığına dikkati çeken İnal, bu gecelerde bacaların çekişinin azaldığını, gazın içeriye itilmesi nedeniyle de zehirlenmeler yaşandığını dile getirdi. Bu konuda bugüne kadar etkin bir çözüm üretilemediğini ifade eden İnal, kendi ürettikleri ve patentini aldıkları sistemin sorunu tam anlamıyla çözdüğünü söyledi. Oran'daki TRT binasındaki bayrağın rüzgar doğrultusunda sürekli yön değiştirmesinden esinlendiğini anlatan İnal, yaklaşık 5 yıllık bir çalışma sonunda sistemi hayata geçirdiklerini kaydetti. Sistemin sabit bir çıkışa yerleştirildiğini, döner başlığı ve rüzgar kanatları sayesinde rüzgarın çıkan dumanı kesmesini önleyecek şekilde yön değiştirdiğini anlatan İnal, arkasına eklenen ''ventula'' sistemi ve verilen doğru açıyla rüzgarın dumanın geri dönmesini önleyerek, daha hızlı çıkmasını sağladığını kaydetti. Avusturya Patent Dairesinde yapılan incelemede, 8 milyon patent içinde bu çalışmanın eşine rastlanmadığını belirten İnal, ''Dünyada soba yanan her yerde bu sistem geçerlidir. Baca şapkaları soba zehirlenmelerini önlemede yetersiz kaldı. Bacalarına bu sistemi takanlar geceleri rahat olabilir'' dedi. İnal, sistemin maliyetinin seri üretimde yaklaşık 30-40 lira olacağını ifade ederek, şu ana kadar herhangi bir firmayla anlaşmadıklarını ancak gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Cinaz da üniversite olarak yine ''ilklerden'' birini başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. İnal'ın çok önemli bir konuda patent aldığını belirten Cinaz, insan sağlığına önemli katkıda bulunduğunu ifade etti. Rüzgarlı havalarda soba gazı zehirlenmelerinin çok sık yaşandığına işaret eden Cinaz, ''Bu yeni sistemle gazın geriye dönüşü engellenmiştir. Bilim insanlarının görevi bu tarz çalışmalar yaparak patent almaktır. Patent almak çok değerlidir. Gazili bir hocanın bunu yapması kurumumuz için çok daha önemlidir'' dedi.