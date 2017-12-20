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Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),(DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kenan Manay (74), hayatını kaybetti, eşi ise yoğun bakıma alındı

20 Aralık 2017 18:07

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),(DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Kenan Manay (74), hayatını kaybetti, eşi ise yoğun bakıma alındı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi Kınık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fahrettin Manay aynı sokak üzerinde oturan babası Kenan Manay ve annesi Fehime  Manay\'ı ziyarete gelince hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kenan Manay\'ın öldüğü belirlendi. Durumu ağır alan Fehime Manay götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Manay çiftinin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

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