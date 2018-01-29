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Sobadan zehirlenen koca öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

ADANA, (DHA)- ADANA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Erdoğan öldü, eşi Fatma Erdoğan ise hastanede tedaviye alındı

29 Ocak 2018 18:10

ADANA, (DHA)- ADANA\'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Erdoğan öldü, eşi Fatma Erdoğan ise hastanede tedaviye alındı.
Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi\'nde emekli Mehmet Erdoğan (79) ve eşi Fatma Erdoğan, dün akşam sobayı yakıp, uyudu. Fatma Erdoğan, sabaha karşı mide bulantısı rahatsızlığıyla uyandı. Eşi Mehmet\'in hareketsiz olduğunu gören Fatma Erdoğan, komşularından yardım istedikten sonra bayıldı. Komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Erdoğan\'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma Erdoğan ise hastaneye kaldırıldı.
İlk incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendirdiği belirlenen Mehmet Erdoğan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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