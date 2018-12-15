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Sobadan zehirlenen çifte ambulans helikopterli sevk

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Darende ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet (36) ve Büşra Yılkınç (24) çifti, ambulans helikopterle sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı

15 Aralık 2018 17:58

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Darende ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet (36) ve Büşra Yılkınç (24) çifti, ambulans helikopterle sevk edildikleri hastanede tedaviye alındı.
Darende ilçesi Sugur Mahallesi\'nde Mehmet ile Büşra Yılkınç çiftinden haber alamayan yakınları, eve gitti. Kapıyı çalan yakınları, açan olmayınca içeri girdiklerinde Yılkınç çiftini hareketsiz buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yılkınç çiftini ambulansla Hulusi Efendi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından da çift, ambulans helikopter ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne sevk edildi. Yılkınç çiftinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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